W Warszawie odbyła się uroczysta premiera filmu "Miało cię nie być" w reż. Jakuba Michalczuka. To wzruszająca opowieści o relacji ojca i córki. Siedemnastoletnia Mańka (Sonia Szyc) nieoczekiwanie wkracza do świata ojca (Borys Szyc), z którym od dawna nie utrzymuje kontaktów. Nie zamierza zabawić w nim długo, ale ten standardowo krzyżuje jej plany. Nie tylko odkrywa, że dziewczyna jest w ciąży, ale też, wbrew woli córki, postanawia jej pomóc. Co jednak czterdziestoletni mężczyzna może wiedzieć o problemach dorastającej nastolatki?

Premierę uświetniła plejada gwiazd. Przyszli m.in. Borys Szyc, Sonia Szyc, Magdalena Cielecka, Anita Jańcia, Anna Moskal i Anna Mrozowska. Nie zabrakło także twórców, w tym reżysera Kuby Michalczuka, scenarzystki i producentki filmu Kasi Sarnowskiej oraz producenta Kuby Kosmy.

Sonia Szyc zaprezentowała się na premierze w długiej, białej koszuli, do której dobrała tiulowy gorset i czarne rajstopy. W makijażu postawiła na mocny kolor ust. Zdecydowanie wyróżniała się spośród gości, którzy pojawili się na premierze.

Sonia Szyc ma 19-lat. W show-biznesie stawia pierwsze kroki. Dziewczyna ma artystyczne zainteresowania. W wywiadach mówi, że chciałaby kształcić się w kierunku muzycznym. Planuje pójść do Akademii Muzycznej.

Borys Szyc jest bardzo dumny z córki

To niesamowite jak czasem życie miesza się z filmem. Moja malutka Sonia jest dziś kobietą i mam wielkie szczęście partnerować jej w filmie „Miało Cię nie być”. Jestem z Ciebie dumny córciu. Córko – napisał Borys Szyc w mediach społecznościowych.