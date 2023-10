Michał Milowicz przez długi okres swojego życia koncentrował się głównie na swojej karierze. Po musicalu "Metro" aktor oddał się całkowicie tej formie teatralnej. Ponadto występuje solowo, wykonując piosenki Elvisa Presleya. Kilka lat temu spróbował swoich sił jako reżyser i scenarzysta filmu "Futro z misia".

O jego życiu prywatnym wiadomo było jednak niewiele. W przeszłości był zaręczony, ale ślub ostatecznie się nie odbył, ponieważ odwołał go trzy dni przed planowaną ceremonią.

Co mam powiedzieć? Że uciekłem sprzed ołtarza? Można powiedzieć, że po prostu zaniechałem ślubu. Nie grało mi to w duszy. Wiedziałem, że jak ślub odbędzie się teraz, to za kilka tygodni będzie rozwód - wyznał Michał Milowicz w "Dzień dobry TVN".

Kto jest ukochaną Michała Milowicza?

Warto jednak wspomnieć, że jesienią 2022 roku Michał Milowicz opublikował na Instagramie fotografie z egzotycznych wakacji spędzonych z ukochaną. Aktorowi towarzyszyła Katarzyna Kędzierska, która jest o 13 lat od niego młodsza.

Cenię Kasię za szczerość, naturalność, dobre serce, wrażliwość i prawdę. Za to, że nieustannie pracuje nad sobą, pochłaniając wiedzę o rozwoju osobistym. Mamy ten sam system wartości, który w obecnych czasach obumiera. Jak choćby szacunek do innych, atencja dla starszych ludzi i kulturę osobistą. Mamy też alergię na chamstwo i bezmyślność. Kasia nie jest związana z branżą artystyczną, ale ma artystyczną duszę, choć pracuje jako doradca i menager w jednym z banków - powiedział aktor w rozmowie z "Twoim Imperium".

Michał Milowicz planuje ślub?

Rok temu podczas swojej wizyty w programie "Dzień dobry TVN," para zakochanych ogłosiła swoje zaręczyny. Okazuje się jednak, że nie spieszą się ze ślubem. Wszelkie szczegóły dotyczące tego wydarzenia zostawią prawdopodobnie dla siebie i radosną nowiną podzielą się dopiero po fakcie.

Nigdy nie ukrywałem, że chciałbym założyć rodzinę, niczego więc nie wykluczam. Być może w przyszłym roku coś się w tym temacie zmieni, a ja jestem pełen wiary, że wszystko, co dobre, jeszcze przede mną - wyznał aktor.