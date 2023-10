Po wyborach parlamentarnych coraz więcej mówi się o TVP. Z medialnych doniesień wynika, że nastroje, które tam panują, do wesołych nie należą, bo Telewizja Publiczna grała do jednej bramki z PiS. Jedną z gwiazd stacji, która teraz może stracić pracę, jest Michał Rachoń. Co wiemy o jego życiu prywatnym? Kim jest jego żona? W przeszłości wiele mówiono o jej romansie z politykiem.