Adele raz na jakiś czas szokuje swoich wielbicieli. Na przestrzeni ostatniej dekady gwiazda wyszła za mąż, urodziła dziecko, rozwiodła się i związała z nowym partnerem. Zmaga się przy tym z problemami z alkoholem. Podczas koncertu w Las Vegas Adele podzieliła się z publicznością informacją, że od 3,5 miesiąca już nie pije.

Trzeźwość jest nudna?

35-letnia Adele przyznała, że już jako dwudziestolatka dużo piła. Teraz stara się ograniczać alkohol jak może. Ale bardzo mi tego brakuje – powiedziała. I dodała, że trzeźwość jest nudna. Artystka próbuje też zrezygnować z kofeiny.

Nawet cztery butelki wina do południa

W marcu Adel wyznała, że podczas epidemii Covid-19, gdy wszystko zostało zamknięte, zdarzało jej się pić od samego rana. Pewnego dnia w porze obiadu miała już wypite cztery butelki wina. Potem zwolniła tempo.

W lutym 2022 r. zauważono pijaną Adele w barze dla gejów w Londynie. Potem weszła na scenę i tańczyła razem z tancerzami. Stało się to po jej publicznym oświadczeniu, że całkowicie zrywa z piciem.

Życie uczuciowe Adele

Adele była związana z Simonem Koneckim. Mają syna, Angelo Jamesa, który urodził się 19 października 2012 r. Piosenkarka powiedziała teraz, że uwielbia świętować urodziny syna i impreza będzie trwała co najmniej tydzień.

W marcu 2021 r. Konecki i Adele rozwiedli się, a od 2017 r. byli w separacji. Teraz wybrankiem gwiazdy jest agent sportowy Rich Paul.

Adel - twórczyni przebojów

Adele ma na swoim koncie wiele przebojów, w tym np. "Someone Like You" . Skomponowała muzykę, napisała tekst i nagrała utwór "Skyfall", za który w 2013 roku otrzymała Oscara, Złotego Globa oraz nagrodę Grammy. Krążek sprzedał się w ponad 2 milionach egzemplarzy. Rok temu, po sześcioletniej przerwie, Adele wypuściła czwarty album studyjny – "30", który cieszył się zawrotną popularnością, został najlepiej sprzedającą się płytą roku w USA.