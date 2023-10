62-letni gwiazdor twierdzi, że media społecznościowe go nie interesują i nie ma pojęcia, co to jest TikTok. Mało tego, nie ma zamiaru się dowiadywać, o co w tym wszystkim chodzi. Jego przyjaciółka, aktorka Eva Longoria zaproponowała niedawno, by przygotowali razem filmik na TikToka.

Clooney boomerem?

Longoria i Clooney spotkali się podczas imprezy zorganizowanej przez Roybal School of Film w Los Angeles. Rozmawiali po przyjacielsku. Longoria poinformowała potem, że chciała nagrać krótki filmik z przyjacielem. George Clooney nie zareagował przychylnie. Nawet nie wiem, co to jest TikTok – odparł.

Media natychmiast zareagowały na te doniesienia. Nazwano George'a Clooney'a prawdziwym boomerem, który nie chce iść z duchem czasu.

George Clooney, seksowny podrywacz

George Clooney jest uznawany za jednego z najseksowniejszych aktorów Hollywood. Popularność zyskał w latach 90. dzięki roli doktora Douglasa „Douga" Rossa w hitowym serialu medycznym NBC „Ostry dyżur". Słynne filmy z jego udziałem to m.in. Od zmierzchu do świtu", "Batman i Robin", "Złoto pustyni", "Ocean's Eleven: Ryzykowna gra", "Tajne przez poufne", "Spadkobiercy", "Grawitacja", "Ave, Cezar!".

Media przez lata plotkowały o rozmaitych romansach George'a Clooneya. Był m.in. z Kelly Preston, Cameron Diaz, Renee Zellweger i Lindą Thompson. George Clooney w 2014 r. wziął ślub z prawniczką Amal Clooney. W czerwcu 2017 r. urodziły im się bliźnięta – Alexandra i Elli.