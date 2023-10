Gwiazda pojawiła się w poście w mediach społecznościowych ubrana w kurtkę ozdobioną biało-zielonymi paskami i zapytała, czy mogłaby przelecieć się paralotnią. Reakcja była natychmiastowa. Grupa, która walczy z antysemityzmem uznała, że Alicia Keys nawiązała do toczącej się właśnie wojny w Izraelu i poparła Hamas.

Tydzień temu, 7 października, rządzący Strefą Gazy terrorystyczny Hamas zaatakował Izrael, zabijając ponad 1300 osób, głównie cywilów, i porywając co najmniej 120 osób. Ocenia się, że terroryści dostali się wtedy na teren Izraela używając paralotni. Jeśli chodzi o kolory, to flaga palestyńska ma trzy pasy – od góry: czarny, biały i zielony oraz czerwony trójkąt. Wojna trwa do dziś i przybiera na sile.

Alicia Keys: modlę sie i opowiadam za pokojem!

Wielokrotna zdobywczyni Grammy usunęła post i napisała, że absolutnie nie nawiązywał on w żaden sposób do toczącej się w Izraelu wojny. Moje serce pęka... Modlę się i opowiadam za pokojem – podkreśliła.

Piosenkarka, której mężem jest wyznający islam producent muzyczny Swiss Beatz (Kasseem Dean) twierdzi, że niefortunny post był kompletnie niezwiązany z brutalną wojną i odnosił się tylko do paralotniarstwa.

Wielka kariera Alicii Keys

Alicia Keys to pseudonim artystyczny Alicii Augello Cook, córki Terii Augello, pochodzącej z włosko-irlandzkiej rodziny i Craig'a Cook'a – afroamerykańskiego stewarda. W 2001 r. jej debiutancka płyta "Songs In A Minor" promowana przez singiel "Fallin'" w błyskawicznym tempie trafiła na szczyty list przebojów.

Artystka dostała już kilkanaście statuetek Grammy. To prawdziwa kobieta renesansu – pisze, komponuje, śpiewa, gra w filmach. Alicia Keys ma na całym świecie ogromne zastępy fanów.