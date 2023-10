Anja Rubik podobnie jak inni celebryci zaangażowała się w namawianie Polaków do głosowania 15 października. Do sieci wrzuciła kilka spotów, które mają pomóc w zachęcie.

Na jednym z nagrań widać, jak zakochana para rzuca się na łóżko, by uprawiać seks. Mężczyzna sięga po prezerwatywę. Kiedy się odwraca widzi kobietę, która nożyczkami ją przecina.

Skoro jest pan gotowy na to, to chyba jest też pan gotowy na dziecko, prawda? - pyta.

Co o spocie zamieszczonym przez Anję Rubik piszą internauci?

Zapytana, co jej do tego, podkreśla z dumą, że wygrała wybory. Ten spot nie za bardzo spodobał się internautom. Pod postem, który zamieściła Rubik, pojawiło się sporo komentarzy, w których skrytykowali jej poczynania.

Jestem załamana waszym ograniczonym myśleniem... Serio, kobieta i jej prawa sprowadzają się wyłącznie do seksu, aborcji, rodzenia dzieci? Każdy jeden spot środowisk lewicowych, walczących o prawa kobiet kręci się wkoło tych tematów. A co z kobietami przedsiębiorcami? Co z kobietami niepełnosprawnymi? Co z kobietami matkami? Czy wy serio nie widzicie innych problemów?; Najgorszy spot wyborczy, jaki zobaczyłem - pisali internaucie.

Ok, ale czy na wyborach decydujemy tylko o aborcji i dzieciach? Bo tylko o tym wie wokół trąbi. To jest ważne, ale nie jedynie to - pisali.

Byli też tacy, którym posty Anji Rubik przypadły do gustu.

Kolejny. Świetny. Spot.; Ruszyło mnie. Jestem identyczną kobietą z identycznym pieskiem. Nawet wypad za granicę nie powstrzyma od głosowania - czytamy.