Magdalena Narożna, wokalistka bardzo popularnego discopolowego zespołu Piękni i Młodzi, niedawno usunęła się w cień. Nie występowała na scenie, nie bywała na ściankach, niewiele publikowała w mediach społecznościowych. Fani już zaczynali się o nią martwić. Teraz Magda Narożna zabrała głos i zdradziła swoją tajemnicę.

Magda Narożna o swoim zdrowiu

W sobotę, 30 września, odbył się w Warszawie wielki koncert "Roztańczony Narodowy". Wystąpiły m.in. największe gwiazdy disco polo. Była wśród nich Magda Narożna z zespołem Piękni i Młodzi.

Gwiazda disco polo opowiedziała dziennikarce party.pl, co u niej słychać. Piosenkarka, która zawsze bardzo chętnie opowiadała fanom, co u niej słychać, zdradziła, dlaczego ostatnio milczała. Jak się okazuje, chwila przerwy od blasku fleszy doskonale jej zrobiła, odpoczęła i naładowała baterie. Rzeczywiście, miałam jakiś tam drobny zabieg, ale nic poważnego się nie dzieje. Wszystko jest w porządku. Dochodzę teraz do siebie, ale jak widać, funkcjonuję, daję radę – powiedziała gwiazda.

Kolacja z przyjacielem Magdy Narożnej

Życie prywatne Magdaleny Narożnej budzi wielkie zainteresowanie. Niedawno media rozpisywały się o tym, że spotyka się z Pawłem Góralskim, aktorem znanym m.in. z seriali "M jak miłość" czy "Ojciec Mateusz". Widziano ich m.in. na wspólnej kolacji. Wokalistka powiedziała wtedy "Faktowi": To ja już nie mogę się z nikim spotkać? Nie ma tu co komentować. Już nie można wyjść z nikim na kolację? To jest mój przyjaciel.