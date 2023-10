Tomasz Kammel w weekend udzielił ślubu swojej „najukochańszej sis” i jej narzeczonemu.

O wszystkim natychmiast poinformował fanów na Instagramie. Internauci byli zdziwieni i chcieli wiedzieć, o co chodzi. Tomasz Kammel opowiedział, jak doszło do tego, że został mistrzem ceremonii.

Tomasz Kammel wyjaśnia, jak to się stało, że udzielił ślubu

Gwiazdor TVP nie trzymał nikogo w niepewności. Czas wyjaśnić, jak to się stało, że udzieliłem ślubu. Było to możliwe, ponieważ był to ślub humanistyczny, nieformalna ceremonia zaślubin np. osób niewierzących ­­– napisał na swoim profilu.

Gwiazdor TVP mistrzem ceremonii

Śluby humanistyczne zawierane są często w plenerze i mają indywidualny charakter. Czasami udziela ich Batman, czasami Facetka od Polskiego, a czasami Tomasz Kammel — dodał.