Beyonce jest w trakcie swojej wielkiej trasy Reneissance World Tour.

Piosenkarka nie tylko prezentuje fanom na całym świecie swoje wielkie show, ale też zjawiskowe kreacje, dopracowane w każdym szczególe. Jej kostiumy projektowały największe domy mody m.in. Mugler, Loewe czy Balmain.

Na ostatnim koncercie Beyonce pojawiła się w sukience w grochy, do której dobrała sandałki na obcasie. Nie byłoby w tym może nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że to projekt polskiej projektantki Magdy Butrym.

Charakterystycznym elementem butów, które projektuje Polka są kwiaty przyczepione do pięt. To właśnie ten detal idealnie zgrał się z kreacją Beyonce. Sama Magda Butrym również pochwaliła się swoim sukcesem w sieci.