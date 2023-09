Mikołaj Roznerski jest jednym z bardziej popularnych aktorów rodzimego show-biznesu. Aktor znany m.in. z serialu "M jak miłość", czy filmu "Porady na zdrady" aktywnie udziela się w mediach społecznościowych.

Często dzieli się ze swoimi fanami kolejnymi zawodowymi wyzwaniami, czy sukcesami a czasem wrzuca także informacje dotyczące jego życia prywatnego. Jakiś czas temu pokazał zdjęcie, na którym zapozował wraz ze swoim 12-letni synem.

Mikołaj Roznerski buduje dom. Pokazał nagranie

Teraz na swoim Instagramie pochwalił się, że spełnia swoje wielkie marzenie i właśnie rozpoczął budowę domu. Z tej okazji zamieścił nagranie, na którym pokazał podróż na plac budowy.

Roznerski nie ukrywał radości podekscytowania.

Kochani, jestem bardzo podekscytowany, ponieważ właśnie jadę do miejsca, w którym spełniam swoje marzenie.Do mojego miejsca. Towarzyszycie mi w wielkiej chwili. Nie patrzę jeszcze po prostu, na razie spoglądam sobie na Was. No dobra, kochani, to idę- mówi.

Miejsce, w którym Mikołaj Roznerski stawia swój dom jest oddalone od miasta i otoczone lasem. Aktor pokazał, że jego nowe gniazdko ma już fundamenty. Co prawda budowa zajmie jeszcze trochę czasu, ale Roznerski nie krył swojego zadowolenia z faktu, że podwaliny już są.

O kurde, nie spodziewałem się - stwierdził na nagraniu.

Buduję dom. Niesamowite uczucie spełnienia - napisał pod zdjęciem dołączonym do klipu.

Mikołaj Roznerski o budowie domu: Kojarzyłem to zawsze z wielkim, kilkuletnim oraz drogim przedsięwzięciem

Mikołaj Roznerski już kilka dni temu pochwalił się fanom, że spełnia swoje marzenie o budowie domu.

W minioną niedzielę aktor zdradził instagramowym obserwatorom, że "jakiś czas temu podjął ważną decyzję", wspominając wówczas, iż jest to "coś, o czym zawsze marzył, ale z nikim nie mógł tego marzenia wspólnie zrealizować".

Moje marzenie, o którym Wam wcześniej wspomniałem to wybudowanie domu! Kojarzyłem to zawsze z wielkim, kilkuletnim oraz drogim przedsięwzięciem - nie na moje siły i umiejętności. Kilka miesięcy temu poznałem fajnych ludzi z ogromną pasją do budowania wyjątkowych domów. Przedstawiam Wam ekipę. (...) Zespół, który zajmuje się budową nowoczesnych domów eko, energooszczędnych. Oddałem im spełnienie mojego marzenia - napisał w minioną środę.

Ps. ciekawe, czy już fundamenty zalane - dodał.