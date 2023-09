Wysokość emerytur gwiazd rodzimego show-biznesu to temat, który co jakiś czas pojawia się w mediach i budzi wiele emocji. Niektórzy aktorzy oraz piosenkarze narzekają na kwoty, jakie wylicza im ZUS.

Mimo, że wielu z nich przez lata, zarabia występując na scenie, czy przed kamerami, dosyć pokaźne kwoty, to ich emerytury nie są adekwatne do zarobków. Często głównym powodem jest forma zatrudnienia. Artyści bardzo często decydują się na umowę o dzieło a taka forma zatrudnienia nie zapewnia odpowiednich składek, które zostaną wliczone w świadczenia.

Na jaką emeryturę może liczyć Zenek Martyniuk?

Nie wszyscy jednak muszą martwić się o wysokość swojej emerytury. Jedną z takich gwiazd jest Zenek Martyniuk. Król disco-polo i twórca takich przebojów jak "Przez twe oczy zielone", czy "Życie to są chwile" choć nie wybiera się jeszcze na emeryturę, zadbał o swoją przyszłość.

Do osiągnięcia wieku emerytalnego zostało mu ponad 10 lat, ale w rozmowie z "Super Expressem" wyznał, że co miesiąc odprowadza składkę w wysokości 4000 zł. Wedle wyliczeń to może mu dawać świadczenie w wysokości ok. 5 tys. złotych.

Ja co miesiąc opłacam składkę w wysokości 4000 złotych, ale na szczęście na razie sporo koncertuję i nie mam zamiaru iść na emeryturę. Zobaczymy, jak będzie, jak przyjdzie na to czas - stwierdził w rozmowie z "Super Expressem".