SBM FFestival jest organizowany już po raz siódmy. Po sukcesie ubiegłorocznej edycji, kolejny raz zamknie festiwalowe lato w Polsce na warszawskim Lotnisku Bemowo. Headlinerami wydarzenia są Mata, White 2115 oraz Sokół, który zagra jedyny solowy koncert w tym roku. Eipa 2115, a także Hotel Maffija - na koncercie których usłyszymy najpopularniejsze single z tegorocznej edycji mafijnego projektu.

THE WAY OF SOLAR/BIAŁAS - 15 YEARS OF LEGACY

Na scenach festiwalu nie zabraknie również m.in. założycieli SBM Label, czyli Solara i Białasa w wyjątkowym koncercie THE WAY OF SOLAR/BIAŁAS - 15 YEARS OF LEGACY, organizowanym na 15-lecie zawiązania duetu założycieli SBM. Usłyszymy również braci Kacperczyk tuż po wydaniu najnowszego albumu pt. „Pokolenie Końca Świata” oraz wielu innych doskonale znanych reprezentantów sceny hiphopowej, na czele z Kinnym Zimmerem, Janem-rapowanie, Kukonem, Żabsonem, czy Guziorem.

Obok koncertu duetu Solar/Białas usłyszymy kolejne specjalne showcase'y przygotowane na 7. edycje festiwalu – m.in. z udziałem członków hitowego Hotelu Maffija, a także przedstawicieli projektu SB Maffija Classics, którzy zagrają wspólnie podczas specjalnego występu artystów zaprzyjaźnionych z SBM Label od początku jego istnienia.

Do kupienia są karnety

W sprzedaży dostępne są karnety 4-dniowe, karnety weekendowe oraz wejściówki jednodniowe na każdy festiwalowy dzień. Osoby z niepełnosprawnościami mogą wejść na festiwal wraz z osobą wspierająca w ramach jednego biletu. Wszystkie warianty wejściówek są dostępne również w wersji premium, dzięki której można otrzymać dostęp do dedykowanej przestrzeni w pobliżu sceny z oddzielną strefą gastronomiczną i barem, osobnych toalet, a także do przyspieszonego wejścia na teren wydarzenia. Na wszystkie osoby posiadające bilet premium czekać będzie również box z festiwalowym niezbędnikiem oraz specjalne wydawnictwo z udziałem artystów z SBM Label. W sprzedaży dostępne są również wejściówki na pole namiotowe.

Co jeszcze przygotowali organizatorzy?

I last but not least - dodatkowe atrakcje. Jedną z ważniejszych jest niedawno ogłoszona strefa Redbull x NOBOCOTO, na której usłyszycie m. in. Hodaka, Zeamsone, Lordofon, Mięthe czy Huberta. W specjalnej strefie naszego partnera Betclic czekają na Was bitwy freestylowe, ścianka do graffiti, konkursy i quizy oraz silent disco. Adidas wraz z DRE$$CODE CREW zadba o customizację ciuchów, w strefie tattoo zrobicie festiwalowe dziary lub piercing, będą też challenge z nagrodami od adidas i turniej piłkarski adiLeague.

Na fanów sportu czeka osiedlowa siłownia, kosz i zamknięte w klatce boisko piłkarskie, w którym, na koniec każdego dnia, DRE$$CODE rozegra niezapomniany Dj-set. Brooklyn oprócz schłodzonego piwa przygotował prawdziwie nowojorską ściankę do koszykówki. W Xperience Your Way znajdzie się gra w ponga, nagranie własnego teledysku, zmywalne tatuaże, customizacja T-shirtów. A to nie wszystko!. Na terenie SBM FF 2023 znajdą się m. in. strefy Red Bulla, Samsunga, Strefa Jelenia, Wild Zone, Summer Zone, Stefa Wedla, Doritos, Oreo, Cinema City, czy DKMS.