Piotr Rubik i jego żona Agata wraz z córkami już prawie od miesiąca mieszkają w USA.

Przeprowadzkę do Miami celebrytka skrupulatnie dokumentuje w sieci. Kilka dni temu szczegółowo opisała spotkanie z mało profesjonalnym majstrem odpowiedzialnym za remont w jej mieszkaniu.

Profesjonalizm większości tutejszych pracowników budowlanych pozostawia wiele do życzenia- narzekała celebrytka.

Na jednej z najnowszych zamieszczonych w sieci relacji Agata mówiła o życiu w USA, planach na przyszłość, czy szkole córek. W pewnym momencie podczas tej relacji na żywo Rubikowie minęli wypadek. To nie uszło uwadze Piotra, który postanowił podzielić się z żoną swoimi przemyśleniami na ten temat.

Piotr Rubik o amerykańskich kierowcach: Wszyscy na drodze to debile

Jeżdżą jak idioci. Jakby przyjechali do Europy, to by się nauczyli. Wszyscy na drodze to debile. Trzeba mieć oczy dookoła głowy- stwierdził.

Jego słowa wywołały poruszenie i oburzenie wśród tych, którzy oglądali relację Agaty. Nie omieszkali napisać o tym w komentarzach.

Piotr najwyraźniej się zreflektował i postanowił "wyjaśnić" o co mu chodziło.

Nie wszyscy to debile, tylko ci, co jeżdżą jak debile - powiedział i dodał, że chodziło mu o tych, którzy nie włączają kierunkowskazów i jeżdżą slalomem.

Mimo, że większość relacji na żywo Rubikowie zapisują na Instagramie, tym razem tak nie zrobili, choć jak wiadomo w sieci nic nie ginie…