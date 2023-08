Reklama

Whitney Houston była amerykańską piosenkarką, aktorką i producentką. Urodziła się 9 sierpnia 1963 roku w Newark w stanie New Jersey i zmarła 11 lutego 2012 roku w Beverly Hills w Kalifornii. Jest uważana za jedną z największych wokalistek wszech czasów dzięki swojemu niezwykle potężnemu i emocjonalnemu głosowi.

Co wiemy o Whitney Houston?

Kariera muzyczna: Whitney Houston zadebiutowała w 1985 roku, a jej pierwszy album, zatytułowany po prostu "Whitney Houston", stał się jednym z najlepiej sprzedających się debiutanckich albumów kobiet w historii. Zawierał takie hity jak "Saving All My Love for You", "How Will I Know" i "Greatest Love of All".