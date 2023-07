Informację o tym, że 56-letnia wokalistka nie żyje jako pierwsza przekazała redakcja gazety "Irish Times".

Reklama

Gwiazda osierociła troje dzieci: synów Jake’a i Yeshuę Francisa Neila oraz córkę Roisin. Wcześniej sama przeżyła tragedię, jaką była śmierć czwartego potomka. 17-latek uciekł z domu i popełnił samobójstwo.

Teraz rodzina Sinead wydała oświadczenie, w którym potwierdziła śmierć piosenkarki.

Reklama

O co prosi w oświadczeniu rodzina Sinead O'Connor?

Z wielkim smutkiem informujemy o odejściu naszej ukochanej Sinead – czytamy.

Krewni O'Connor poprosili o to, aby media "uszanowały ich prywatność w tym trudnym czasie".

Reklama

Apel Hanny Lis

Wśród polskich celebrytów Hanna Lis zaapelowała, by internauci byli bardziej ludzcy i czuli na krzywdę innych.

Takich śmierci jest coraz więcej. Coraz gorzej radzimy sobie z życiem. Coraz trudniej jest nam żyć. Ilu znamy dookoła nas ludzi, którzy codziennie szarpią z życiem? Dla których przeżycie nawet nie kolejnego dnia, a kolejnej godziny, stanowi wyzwanie niemal nie do przejścia? Bądźmy bardziej uważni, bardziej czuli, po prostu bądźmy BARDZIEJ ludzcy. Ściskam każdą i każdego, kto dziś ma czarne myśli, komu wydaje się, że zapada się w czarną dziurę, z której nie ma wyjścia. Przysięgam Wam: JEST. Do zobaczenia Sinaead, nothing compares to you –napisała.