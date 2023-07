Na pozór obrazek przedstawia litery F. Pamiętaj, że pozory mylą. W dwóch rzędach ukryliśmy litery F i P. Widzisz je? Powodzenia!

Reklama

Zagadki optyczne

W zagadkach optycznych najważniejsze są dobrze rozwinięta spostrzegawczość i sokoli wzrok. Jest to zmysł, który jednak często zawodzi, szczególnie w sytuacjach, w których widzimy sporo podobnych elementów, a w ich gąszczu musimy znaleźć ten, który jest do nich wizualnie zbliżony, a jednak czymś się różni. W jaki sposób wyćwiczyć swój mózg i oczy, by dostrzegać takie niuanse? Najlepszym sposobem jest regularne rozwiązywanie zagadek optycznych – takich ja ta.

Reklama

Im więcej będziemy mieć ich za sobą, tym lepiej i szybciej będzie nam to wychodziło przy kolejnych razach.

Poniżej znajdziesz rozwiązanie zagadki. Udało ci się bez podglądania?