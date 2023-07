Akt oskarżenia przeciwko Antoniemu K. do Sądu Rejonowego dla Warszawy–Woli skierowała pod koniec czerwca Prokuratura Rejonowa Warszawa–Wola.

Niepłacenie alimentów

"Antoni K. został oskarżony o uchylanie się w okresie od czerwca 2022 do stycznia 2023 r. od wykonania obowiązku alimentacyjnego na rzecz małoletniego syna oraz żony (są w trakcie rozwodu - PAP), określonego co do wysokości orzeczeniem Sądu Okręgowego w Warszawie, gdzie łączna zaległość stanowiła równowartość co najmniej trzech świadczenie miesięcznych" - poinformował PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Szymon Banna.

Według ustaleń PAP łączna wysokość powstałych zaległości w alimentach wynosi co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Podejrzany nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia - przekazał prokurator.

Za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do roku.

Jazda pod wpływem marihuany

To nie jest jedyny zarzut, za który przed sądem odpowie znany aktor. W połowie lutego 2023 roku K. został zatrzymany na warszawskiej Woli. Kierowca audi został przebadany pod kątem alkoholu. Był trzeźwy. Natomiast narkotest wykazał, że znajduje się pod wpływem środków odurzających - poinformował wtedy PAP Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Pod koniec maja 2023 roku Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola w Warszawie skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Antoniemu K. za prowadzenie samochodu pod wpływem marihuany. Oskarżony został o prowadzenie samochodu osobowego w stanie nietrzeźwości pod wpływem substancji psychotropowej - delta-9-tetrahydrokannabinolu (marihuany) - poinformował wtedy prokurator Szymon Banna z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Opinia toksykologiczna, uzyskana w toku postępowania przygotowawczego na zlecenie prokuratury, jednoznacznie potwierdza, że w momencie kierowania pojazdem oskarżony był pod wpływem delta-9-tetrahydrokannabinolu, co można porównać do stanu nietrzeźwości wywołanego spożyciem alkoholu- wyjaśniał prokurator.

Za prowadzenie samochodu pod wpływem marihuany znanemu aktorowi grozi grzywna, ograniczenie wolności lub do dwóch lat więzienia, a także obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej 3 lata. Dodatkowo, w razie skazania, na Antoniego K. nałożony zostanie obowiązek zapłaty świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 tysięcy złotych - podawał prokurator Szymon Banna.

Autor: Bartłomiej Figaj