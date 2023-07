Sofia Vergara i Joe Manganiello pobrali się w listopadzie 2015 roku. Na hucznym przyjęciu weselnym w Palm Beach bawiło się ponad 400 gości. Niestety, po 7 latach wspólnego życia postanowiła się rozstać.

Z mediów społecznościowych wiadomo, że aktorka przebywa obecnie we Włoszech. To tam świętowała niedawno 51 urodziny. Świętowała ten dzień w gronie przyjaciół. Nie towarzyszył jej mąż. Wiązano to jednak z tym, że Joe Manganiello pracuje obecnie nad nowym filmem. Plan zlokalizowany jest w New Jersey i to tam aktor spędza większość czasu. Mniej więcej miesiąc temu żona odwiedziła go w pracy, ale już chwilę po tym dopatrzono się u niej braku obrączki. Oficjalna informacja o rozstaniu małżonków pojawiła się jednak dopiero teraz.

Na stronie portalu Page Six opublikowano oświadczenie pary w tej sprawie.

"Podjęliśmy trudną decyzję o rozwodzie. Jako dwoje ludzi, którzy bardzo się kochają i troszczą się o siebie nawzajem, uprzejmie prosimy o poszanowanie naszej prywatności w tym czasie, gdy poruszamy się w tej nowej fazie naszego życia", przekazali w komunikacieSofia Vergara i Joe Manganiello.

Informacji o powodach rozstania pary nie podano.