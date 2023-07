"Pamiętniki z wakacji" to serial paradokumentalny, który kilka lat temu święcił tryumfy na antenie Polsatu. Okazuje się, że przygotowująca go spółka producencka Polot Media, należąca do Grupy Polsat Plus, szuka już bohaterów do nowych odcinków.

„Pamiętniki z wakacji" wracają ze zdwojoną siłą! Już dzisiaj rozpoczynamy poszukiwania naszych wakacyjnych bohaterów do nowych i jeszcze bardziej szalonych historii! - napisano na na profilu castingowym Polot Media na Facebooku. Reklama Nagrania mają odbywać się we wrześniu i w październiku na Wyspach Kanaryjskich. To oznacza, że produkcja pojawi się na antenie najwcześniej późną jesienią lub w przyszłym roku. Nie wiadomo też, na którym na kanale będzie emitowana. Reklama "Pamiętniki z wakacji” to paradokument pokazujący przygody polskich turystów spędzających wakacje w ciepłych krajach. Do tej pory nagrano cztery sezony. Powstawały one m.in. w hiszpańskim kurorcie Lloret de Mar, na Gran Canarii czy na Majorce. Produkcja emitowana była na głównej antenie Polsatu w 2011, 2012, 2013 i 2016 roku. Jednym z najbardziej zapamiętanych odcinków "Pamiętników z wakacji" był ten, w którym Henryk i Beatka wyjechał na Gran Canarię i zajadali się "mięsnym jeżem". Piotr Wańko, który wcielał się w rolę Henia, zmarł w 2014 roku, mając 31 lat. Marta Kawczyńska Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję