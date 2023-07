– Myślę, że każda droga na freelansie jest trudna, a droga artystyczna wymaga wręcz szalonego zaufania w to, że będzie się jeszcze działo, bo są momenty, kiedy nic się nie dzieje, i są takie, kiedy dzieje się wszystko naraz. Ja zauważam w swoim życiu zjawisko klęski urodzaju, natomiast fajnie by było, gdyby rzeczywistość grabiła te liście po równo i żebyśmy mogli żyć w jakimś balansie. Natomiast na pewno droga artysty wymaga zaufania do wszechświata, że jego działalność, jego sztuka będzie kiedyś miała swoje miejsce – mówi agencji Newseria Lifestyle Paulina Przybysz.

Artyści są skłonni zrobić bardzo dużo, by zostać zauważonym, zdobyć popularność i jak najdłużej utrzymać się na szczycie. Jest wiele dróg do kariery. Jednym pomaga wyjątkowy talent, innym – kontrowersje.

–Wokół mojej rodziny były pewne kontrowersje i myślę, że pewnie się jeszcze takie zdarzą. Natomiast czy one powinny być motorem promocji i bycia w jakimś piku medialnym, nie wiem. Ja bym wolała, żeby była to po prostu jakość muzyki, przekazu i ilość ciarek, która jest wywoływana w słuchaczu. To jest dla mnie wartość – mówi piosenkarka.

Kiedy Paulina i Natalia Przybysz tworzyły zespół Sistars, niewątpliwie wyróżniały się na scenie. Uwagę odbiorców przykuwał nie tylko ich charakterystyczny wokal, ale i dość ekstrawagancki wygląd. Artystki nigdy nie bały się również poruszać tematów tabu. Kilka lat temu starsza z sióstr udzieliła szczerego wywiadu, w którym wyznała, że dokonała aborcji. Z perspektywy czasu młodsza siostra uważa, że nie pozostało to bez wpływu na ich dalszą karierę i funkcjonowanie w show-biznesie.

– Myślę, że odbiło się to też rykoszetem i do tej pory jak wypuszczam nowy singiel, to najpierw muszę przeczekać te wszystkie komentarze, które zawsze są takie same: „Czy to ta?”. Nie, to nie ta, to tamta. Ale temat aborcji w naszym kraju jest już tak bardzo przemielony i ma już tyle wymiarów, że po prostu muszę to tylko przeczekać i robić swoje. W mojej rodzinie mamy solidnie podniesione głowy, moje poglądy też są znane, do tego piszę bardzo dużo feministycznych utworów, więc zachęcam do analizy mojej twórczości – dodaje Paulina Przybysz.