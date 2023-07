Leandro De Niro Rodriguez to syn Dreny De Niro. Najstarsza z siedmiorga dzieci aktora córka to owoc jego związku z Diahnne Abbott. Podobnie jak ojciec udzielała się aktorsko. W tym samym kierunku rozwijał się jej syn. Jego karierę przerwała niespodziewana śmierć. 19-latek został znaleziony martwy w minioną niedzielę. Rzecznik policji poinformował media, że służby otrzymały o nieprzytomnym mężczyźnie tego dnia po południu. Po tym, jak dotarły na miejsce zdarzenia, 19-latek został uznany za zmarłego. Na razie nie ustalono, co było przyczyną jego śmierci. Żadne informacje na ten temat nie zostały podane do publicznej wiadomości.

Wczoraj wieczorem magazyn "People" opublikował wypowiedź Roberta De Niro, który zabrał głos w sprawie.

- Jestem zrozpaczony odejściem mojego ukochanego wnuka Leo - powiedział. - Jesteśmy wszystkim bardzo wdzięczni za kondolencje. Prosimy o uszanowanie naszej prywatności, abyśmy mogli opłakiwać utratę Leo - dodał.

Poruszające posty dotyczące śmierci chłopaka pojawiają się też na Instagramowym profilu jego matki. Zdruzgotana utratą syna Drena De Niro wspomina go, opisuje, jaki był i pisze o niewyobrażalnej tęsknocie za jego obecnością.

"Ten sam mężczyzna który odebrał nas ze szpitala jak się urodziłeś zawiózł nas do domu pogrzebowego gdzie dotknąłem i trzymałem Cię ostatni raz . Byłeś dobrocią akceptacją i miłością i nie mogę uwierzyć, że to wszystko jest prawdziwe. TY sprawiłeś, że wszystko znośne i każdy ciężar lżejszy. Nie zasłużyłeś na taką śmierć, ale mogę tylko wierzyć, że Bóg potrzebował silnego, potężnego anioła w ich armii. Trzymam Cię w każdej sekundzie, każdej chwili jestem moim sercem i wspomnieniami przy Tobie, dopóki znów nie będę z Tobą. Moje serce jest złamane na zawsze", napisała pod zdjęciem syna opublikowanym dziś w nocy czasu polskiego.