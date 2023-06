Na Instagramie modelki pojawiło się właśnie zdjęcie, na którym widać noworodka. Starsza siostra trzyma malucha za rękę a pod fotografią zamieszczony został wzruszający wpis.

Moja mała kruszynko, wiedz, że jesteś uwielbiany ponad miarę, otoczony miłością od chwili, w której zaszczyciłeś nas swoją obecnością. Prawdziwy dar od Boga, błogosławieństwo. Witaj chłopczyku. Nigdy nie jest za późno, aby zostać matką - czytamy.

Po raz pierwszy Naomi Campbell została mamą, gdy miała 51 lat. Dwa lata temu na świat przyszła jej pierwsza córka. Mimo, że modelka nie urodziła dziewczynki, zapewniała, że jest to jej biologiczne dziecko. Spekulowano, że skorzystała z usług surogatki. Najprawdopodobniej teraz było podobnie.

Nie wiadomo też, kto jest ojcem dziecka.

Według krążących plotek ma to być amerykański chłopak modelki, z którym spotyka się od końca 2019 roku. Naomi dba o jego prywatność a media nie znają nawet jego imienia. Ona sama nigdy nie potwierdziła, że to właśnie on jest ojcem dziecka. Wcześniej Campbell była żoną rosyjskiego milionera.