Anna Głogowska rozpoznawalność zdobyła dzięki show "Taniec z gwiazdami". To tam poznała swojego wieloletniego partnera Piotra Gąsowskiego. Choć ich związek się rozpadł, para bez problemu się ze sobą dogaduje i wychowuje razem córkę Julkę.

Okazuje się, że tancerka przeżywa teraz trudne chwile. Za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała, że jej ukochany brat nie żyje.

Na swoim Instagramie zamieściła czarno-białe zdjęcie, na którym widać jej brata oraz bratową w dniu ich ślubu.

Mój brat Arek miał najładniejszy uśmiech na świecie - napisała.

Pod jej wpisem pojawiło się wiele słów wsparcia od jej fanów oraz przyjaciół.

Gąsowski do Głogowskiej: Arek odszedł z przeświadczeniem, że Go kochasz

Wyrazy współczucia. Tulę mocno - napisała Monika Dryl.

Aneczko, ukochujemy mocno i z całych sił tulimy do serca. Wyrazy współczucia - to słowa Elżbiety Romanowskiej.

Nie zabrakło też wpisu od byłego partnera, czyli Piotra Gąsowskiego.

Aniu… jesteś dzielna, byłaś dzielna, będziesz dzielna… dobrze, że zdążyliście pogadać, powiedzieć sobie ważne rzeczy… Arek odszedł z przeświadczeniem, że Go kochasz… że był dla ciebie bardzo ważny… Dla Julci też… Zrobiłaś, co mogłaś, żeby Arek to poczuł… Przytulam, współczuję, wspieram… - napisał.