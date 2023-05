Zanim Zofia Ślotała związała się z Kamilem Haidarem - muzykiem i przedsiębiorcą - spotykała się m.in. z Borysem Szycem. To właśnie ten związek sprawił, że stylista stała się rozpoznawalna i zaistniała w show-biznesie. Obecnie Zosia spełnia się jako projektantka luksusowej odzieży dziecięcej i influencerka, a także jako mama dwojga dzieci. O tym, że relacja z teściem jest dla niej wyjątkowa i ważna, informowała wiele razy.

Dziś, po tym jak w mediach pojawiła się informacja o śmierci Riada Haidara, Zofia Ślotała opublikowała na swoim profilu na Instagramie piękny wpis poświęcony teściowi.

"Dzisiaj odszedł Wielki Człowiek, a prywatnie najlepszy teść, jakiego mogłam sobie wyobrazić. Riad był pełny empatii do ludzi a największym celem jego życia było pomaganie innym. Był cudownym dziadkiem i Wielkim wsparciem dla wszystkich wokół.

Riad, twój telefon nigdy nie przestawał dzwonić a mimo to zawsze miałeś czas dla rodziny a przed wszystkich dla wnuków, którzy uwielbiali z Tobą spędzać czas i szaleć w ogródku. Teraz jest nam ciężko, ale wierzę, że Będziesz czuwał nad nami tak, jak to zawsze robiłeś! Kochamy Cię bardzo!", napisała pogrążona w żałobie synowa, a pod postem pojawiło się liczne wyrazy współczucia i wsparcia.