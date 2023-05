Tina Turner zdobyła sławę jako członkini duetu Ike & Tina Turner w latach 60. i 70., nagrywając takie przeboje jak "Proud Mary" i "River Deep - Mountain High". Po rozpadzie duetu kontynuowała solową karierę, odnosząc wielkie sukcesy. Jej najbardziej znane piosenki to m.in. "What's Love Got to Do with It", "Private Dancer", "Simply the Best" i "We Don't Need Another Hero".

W ciągu swojej kariery Tina Turner sprzedała ponad 200 milionów płyt na całym świecie, zdobyła liczne nagrody muzyczne, w tym osiem nagród Grammy. W 1991 roku opublikowała swoją autobiografię "I, Tina", która stała się podstawą dla filmu biograficznego "Tina" z 2021 roku.

Nazywana była "babcią rocka" a na jej muzyce wychowało się wiele pokoleń. Gdy media obiegła informacja o jej śmierci, w sieci pojawiło się wiele pożegnalnych wpisów. Także celebryci naszego rodzimego show-biznesu postanowili powspominać, jaką była dla nich inspiracją i ważną muzyczną osobowością.

Smutek i żal ogromny… Pocieszające jest jedynie to, że mieliśmy szansę słuchać jej i ją oglądać! I że zostawiła nam tak wiele niezapomnianych utworów, dzięki którym będzie z nami już zawsze - napisała Małgorzata Ostrowska.

Nie mówmy żegnaj, lecz do widzenia - to słowa Michała Wiśniewskiego z Ich Troje.

Największa inspiracja. Radocha, energia, seksapil, głos… Godziny katowania jej koncertów na VHS i marzenie, żeby szaleć na scenie jak ONA. Kończy się jakaś epoka. Ciężko się pogodzić - wspominała Patrycja Markowska.

Nie powiem "żegnaj", bo na zawsze twoja muzyka i twój charakterystyczny głos pozostaną w moim sercu... ono teraz pęka... odchodzi kolejna diva, dzięki której pokochałam śpiewać. Dziękuję, że zabrałaś mnie do świata muzyki. Śpij spokojnie - napisała Cleo.

Koniec wielkiej epoki… Kolejna genialna, niezastąpiona persona opuściła nas na zawsze… Tak jak była od zawsze w moim życiu i w życiu moich rówieśników… w życiu moich dzieci i ich rówieśników, w życiu moich Rodziców i ich rówieśników… i pozostanie na zawsze, poprzez jej genialną twórczość, osobowość, talent, energię i jej charyzmę! Proszę odpoczywać w pokoju… Żegnaj, królowo Tino! - tymi słowami pożegnał piosenkarkę Piotr Gąsowski.