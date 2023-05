Ewa Farna w jednym z ostatnich wywiadów została zapytana o to, jak podchodzi do sprawy wiary i Kościoła. Co odpowiedziała?

Ewa Farna od kilku lat ma męża Martina. para doczekała się dwójki pociech - syna Artura oraz córki Elli. Czechy, gdzie piosenkarka ma swoje korzenie, są jednym z najbardziej zlaicyzowanych państw Starego Kontynentu. W rozmowie z Jastrzabpost.pl Farna opowiedziała o swoim podejściu do wiary i Kościoła. Wiara i Kościół to dla mnie dwie inne rzeczy. Ale ja ostatnio nawet w Czechach sporo się wypowiadałam odnośnie sytuacji w Polsce, którą wszyscy śledzimy nie tylko z Czech. Myślę też w kontekście tego, że na tym evencie dużo mówimy o tym, że jestem tego warta, że powinnam decydować o sobie. Mówię o tym, że ja troszeczkę ograniczałam pracę, bo chce być z dziećmi, chcę być świadomą mamą. To wszystko dzieje się dlatego, że wybrałam, że chciałam być mamą. I wydaje mi się, że to jest na tyle zmiana życia i odpowiedzialna rola w życiu, że powinna być wyborem – powiedziała Farna. Czy Ewa Farna ochrzci swoje dzieci? W rozmowie z portalem Farna przyznała, że ona sama jest ochrzczona, ale w wierze katolickiej nie została wychowana. Ja jestem ochrzczona w sumie. Ale ja nie byłam wychowywana w katolickiej wierze. Jestem z rodziny protestanckiej ewangelików. Tam niektóre rzeczy są inaczej niż tutaj w Polsce. Nie do końca chciałabym się wypowiadać, bo tam są różne zmiany i różnice – powiedziała.