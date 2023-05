Katarzyna Figura w piątkowy wieczór postanowiła pochwalić się odmienionym wizerunkiem. Fani aktorki kojarzyli ją zawsze z blond długimi lub krótkimi włosami.

Okazuje się, że zmiana ta wydarzyła się przez mężczyzn, a dokładnie ich toksyczne podejście.

Figura napisała o tym pod zamieszczonym zdjęciem.

Co Katarzyna Figura napisała o zmianie koloru włosów?

Znużona toksyczną męskością, zmęczona oczywistą seksualnością, znudzona zatrzaśnięciem w szufladce opisanej jako "wielka seksowna blondyna", wbrew panującym trendom uznającym za seksowną tylko młodość, wbijam szpilę w te idiotyzmy i ogłaszam wszem wobec, co następuje: jestem istotą na wskroś seksualną. Mój wiek nie ma znaczenia. Przynajmniej dla mnie, a jak ktoś ma problem, to żegnam, bo mam to w mojej wielkiej kształtnej pupie - napisała.

Aktorka wyjaśniła także, dlaczego wybrała właśnie niebieski kolor.

Pociąga mnie błękit. Woda i jej bios - życie. Farbując włosy na niebiesko, daję wyraz znużeniu tym, co stereotypowo kobiece i uznane za seksualne. Dryfuję powoli w stronę nowych narracji. Nowych humanistycznych trendów. I nowych opowieści - wyjaśniła.

To be continued… - dodała na koniec.