Iga Krefft znana jest z serialu "M jak miłość". Aktorka rozwija też swoją karierę muzyczną i występuje pod pseudonimem Ofelia.

Otwarcie mówi także o tym, że wejście w świat show-biznesu w wieku 12 lat odbiło się na jej zdrowiu psychicznym. Mimo tego nie stroni od wyjść na wszelkiego rodzaju branżowe imprezy. Kiedy nie bywa na salonach, czas spędza w swoim 35-metrowym domku za miastem.

W rozmowie z Pudelkiem Krefft powiedziała, że na co dzień mieszka w Warszawie, ale gdy tylko pozwoli jej na to czas ucieka właśnie do swojej małej oazy. W domku ma wszelkie udogodnienia oraz możliwość obcowania z naturą.

Jestem tam regularnie. Właśnie zasadziłam pierwsze drzewka. To jest część mojego dbania o siebie, bo kiedy mam jakieś trudniejsze momenty, to uciekam sobie tam, skupiam się na kontakcie z naturą i to dla mnie jest zbawienne - mówiła.

Wszystko jest zabezpieczone, żeby nic mi się nie stało. Mam też sąsiadów, którzy zadeklarowali, że będą zerkać, czy wszystko jest w porządku. Ale ja jestem tam co chwilę, dlatego się nie stresuję - dodała.