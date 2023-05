Już za kilka miesięcy, na pewno do sierpnia br., Agata i Piotr Rubikowie zmienią miejsce zamieszkania - przenoszą się na Florydę, dokładnie do Miami.

Z wywiadu, którego udzielili Mateuszowi Hładkiemu, można było się dowiedzieć, że decyzja o tym radykalnym kroku zapadła dość spontanicznie. Kiedy jakiś czas temu Agata i Piotr przebywali na wakacjach na Florydzie, muzykowi zamarzyło się, aby właśnie w tym miejscu rozwijać swoją karierę i podbijać serca nowego grona publiczności. Wspomniał o tym znajomym, z którymi spędzali czas, a oni od razu powiedzieli, że znają doskonałą prawniczkę, która załatwia tego rodzaju sprawy. Okazało się, że Piotr, jako wybitny artysta, może skorzystać z preferencyjnych warunków przyznawania wizy na stały pobyt w USA. Mimo że formalności, które należało spełnić, było bardzo wiele, ostatecznie dość sprawnie udało się je załatwić. Teraz Agata i Piotr mają już prawie pełne prawa obywatelskie w USA - poza prawem wyborczym.

Małżonkowie planują przeprowadzkę już dosłownie za chwilę. Nie mają jednak jeszcze wynajętego mieszkania i nie jest ustalone, do jakiej szkoły pójdzie młodsza córka Alicja. Starsza Helena osiągnęła już natomiast swój pierwszy, bardzo ważny i budujący, sukces związany z edukacją. Dostała się do bardzo dobrej państwowej szkoły średniej. Jej świadectwa wystarczyły do tego, aby pokonać ponad 1000 kandydatów ubiegających się o miejsce w placówce - taka liczba osób znalazła się na liście rezerwowej.

Odnośnie do planów Agaty: małżonka Piotra Rubika nie planuje przekwalifikowania się w działaniach zwodowych. Liczy na to, że jej Instagramowi fani będą podobnie jak teraz, a może nawet bardziej uważnie, śledzić jej profil w mediach społecznościowych. Liczy też na pozyskanie nowych fanów.

Trzymacie kciuki za american dream rodziny Rubików?