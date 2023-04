Gwyneth Paltrow rok temu skończyła 50 lat, ale w jej wypadku ani trochę nie oznacza to spadku formy. Aktorka wygląda pięknie i, co najważniejsze, naturalnie. Nie pozbywa się zmarszczek. Nie ukrywa za wszelką cenę siwych włosów. Widać jednak, że dba o ciało i osiąga w tej kwestii znakomite efekty. Zobaczcie, jak prezentowała się na imprezie w miniony weekend i oceńcie, czy fani naprawdę mieli powody, by pisać o niej "ideał 50-letniego ciała".

