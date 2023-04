Maj to miesiąc, kiedy dzieci przystępują do Pierwszej Komunii Świętej. Okazuje się, że w tym roku będzie to dosyć droga uroczystość.

Należy liczyć się ze wzrostem cen średnio 25 proc. Rodzice muszą liczyć się z wydatkami rzędu nawet 5 tys. zł. Największy z nich to przyjęcie w restauracji - powiedziała Zuzanna Szybisty w "Dzień dobry TVN".

Zaproszona do studia Beata Tadla wyznała, że jej komunia odbyła się w nietypowym miejscu.

Na co wydane zostały pieniądze, które Beata Tadla dostała na komunię?

Nikt nie myślał wtedy, żeby organizować komunię w restauracji. Mieszkaliśmy w małym mieszkanku na poddaszu, więc rodzice pożyczyli mieszkanie od sąsiadki... Pożyczyli też stoły, krzesła. Konstrukcja wyglądała tak, że wychodziły przez korytarz i wchodziły do domu sąsiadki - opowiadała.

Dziennikarka zdradziła również, co stało się z pieniędzmi, któe otrzymała w prezencie.

Następnego dnia poszliśmy do jubilera w Legnicy i został mi kupiony zegarek z pieniędzy, które otrzymałam jako prezenty - wspominała.