Agnieszka Sienkiewicz jest szczęśliwą żoną i mamą. W 2017 roku aktorka została żoną Mikołaja Gauera a rok wcześniej urodziła córkę Zosię.

Trzy lata później na świat przyszło drugie dziecko pary, czyli Maria. Sienkiewicz do tej pory od czasu do czasu pokazywała w social mediach zdjęcia swoich pociech, ale stara się to robić w takich sposób by nie pokazywać ich twarzy. Teraz zrobiła wyjątek.

A wszystko z okazji 7. urodzin Zosi. Był tort i była zabawa. Zosia zaprosiła do domu swoje koleżanki.

Siedem lat temu urodziłam sobie Słońce, które swieci mi każdego dnia. Nawet dziś, gdy obie walczymy z anginą jest jak na tym słonecznym zdjęciu … - napisała dumna mama.

Czy Waszym zdaniem Zosia jest podobna do mamy?