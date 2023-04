Wojtek Sokół to jedna z tych gwiazd polskiego hip-hopu, które dzieli się z fanami nie tylko wydarzeniami ze swojego życia zawodowego, ale i prywatnego.

Jakiś czas temu muzyk zniknął z mediów społecznościowych. Internaucie zastanawiali się, jaka może być tego przyczyna. W trakcie świąt Sokół zamieścił post z bardzo smutną informacją.

Okazuje się, że zaledwie kilka dni po swoich 32. urodzinach zmarł brat rapera, czyli Jan Sokół.

Kilka dni temu, tuż po swoich 32 urodzinach, odszedł mój młodszy brat Jaś Sokół. Kochany, nie mogę w to uwierzyć, jeszcze 2 tygodnie temu siedziałeś u mnie do rana i graliśmy w Sequence. Śmialiśmy się, mieliśmy jakieś plany. To wszystko uciekło gdzieś nagle bezpowrotnie- czytamy.

Mam nadzieję, że jesteście teraz z naszym Tatą gdzieś razem szczęśliwi. Zdjęcia są kolorowe, bo Ty byłeś kolorową postacią i takiego Cię chcę zapamiętać. Do zobaczenia kiedyś. Będę bardzo tęsknił- napisał raper.