Gdy nie prowadzi "Pytania na śniadanie" i nie spędza czasu na planie zdjęciowym serialu "M jak miłość" Kasia Cichopek podróżuje.

Niedawno była z Maciejem Kurzajewskim w Izraelu i Jerozolimie, potem razem z ukochanym i dziećmi na nartach w Alpach, teraz pojechała do Dubaju.

Na kobiecy wypad zabrała swoją córkę.

Co Kasia Cichopek napisała pod najnowszym zdjęciem z podróży w Dubaju?

Od 20 lat w kwietniu wyjeżdżam z Polski na krótki urlop. To taka moja tradycja. W tym roku jadę tylko z Helenką tam, gdzie jest ciepło i gdzie możemy być anonimowe- mówiła w rozmowie z "Super Expressem".

Kasia swoją podróż z Helenką relacjonuje na Instagramie. W środę zamieściła zdjęcie wprost ze słynnego wieżowca Burdż Chalifa. Nie obyło się bez filozoficznych refleksji.

At the top. Dubaj to tygiel kultur i możliwości, to nie tylko miejsce, to doświadczenie. W Dubaju przyszłość jest teraz. Wow - napisała.