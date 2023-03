Agnieszka Kaczorowska poza tym, że występuje w serialu "Klan", gra również w teatrze.

Celebrytka zachęcała swoich fanów, by wybrali się na jeden ze spektakli z jej udziałem. Teraz okazuje się, że musi z niego zrezygnować i to nie jest jej decyzja.

Wielokrotnie zapraszałam was na nasz spektakl "Ślub doskonały". (...) Czuję się w obowiązku poinformować was, że na trzy dni przed spektaklem dostałam telefon od pani producent teatru "Tu i Teraz", że ja nie zagram tych spektakli i zagra je moja dublerka. Ta decyzja jest dla mnie niezrozumiała. Chcę podkreślić, że to, że nie będzie mnie w weekend na scenie nie jest moją decyzją - mówi na zamieszczonym w sieci nagraniu.

Dlaczego Kaczorowska zdecydowała się odejść z teatru?

W związku z tą sytuacją i wieloma poprzednimi jestem zmuszona odejść z tego projektu. Potrafię stawiać granice. Nie akceptuję tego, jak są traktowani ludzie w tym Teatrze, nie ma na to mojej zgody, nie chcę w tym uczestniczyć. Tym komunikatem chce przesłać innym dużo mocy, którzy są w podobnej sytuacji - dodała.

Chcę wam życzyć odwagi, aby podejmować decyzje zgodnie z własnym sercem, abyście nie pozwalali na nieodpowiednie traktowanie siebie lub kogoś. Wierzę, że coraz więcej osób będzie się przeciwstawiać się traktowaniu bez szacunku, wykorzystywaniu, straszeniu czy manipulowaniu - powiedziała.