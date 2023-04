Twarde pourlopowe lądowanie w domowej rzeczywistości. Agnieszka Kaczorowska prosi o pomoc! [FOTO]

Agnieszka Kaczorowska spędziła kilka ostatnich dni na zagranicznym wypoczynku z rodziną. Było pięknie, ale wolny czas szybko minął i trzeba było wracać do domu, w którym, jak pożaliła się Agnieszka, trzeba na poważnie zająć się ogrodem. To, co obecnie otacza dom, nie wygląda zachęcająco. Zobaczcie.

1/4 Agnieszka Kaczorowska-Pela następna Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję