Kampania z udziałem Polskiego Hydraulika, który promował Polskę w Europiea dokładnie we Francji, pojawiła się w eterze przeszło 18 lat temu.

Zdjęcie Piotra Adamskiego zostało wykorzystane przez Polską Organizacją Turystyczną. Od tamtej pory model zyskał rozpoznawalność i stał się celebrytą zapraszanym na różne eventy. Polski Hydraulik brał udział w "Tańcu z Gwiazdami", pojawiał się na okładkach polskich i zagranicznych czasopism. Przy okazji stał się obiektem westchnień wielu kobiet.

Modeling jest fajny, ale jest też mocno ryzykowny. Cokolwiek się stanie, wypadek, złamana ręka, przewrócę się, rozetnę twarz, to w tym momencie nie mam nic. A jeśli nie mam doświadczenia w innej pracy i co? Zaczynam od zera? Bardzo lubię modeling, ale to miał być etap przejściowy. Taki był plan - mówił w wywiadzie z portalem natemat.pl.

Czym dziś zajmuje się Piotr Adamski?

Polski Hydraulik dziś pracuje w finansach.

Zajmuję się finansami. Wcześniej było to pośrednictwo kredytowe przy kredytach hipotecznych, teraz wszelkie kredyty – gotówkowe, leasingi, firmowe, hipoteczne. Zaczynałem od doradcy, który dopiero się uczy. W 2006 roku założyłem swoją działalność. Szybko zobaczyłem, że to mi się podoba. Ja to naprawdę lubię (…) Nie jestem osobą nastawioną na tzw. fame - mówił.

Okazuje się, że choć przez pewien czas nie zależało mu na sławie, dziś jest modelem plus size. Przytył 40 kilogramów, ale jak przyznaje dobrze się z tym czuje.