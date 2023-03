Magdalena Narożna nie daje o sobie zapomnieć. Gwiazda disco polo właśnie pojawiła się na imprezie zorganizowanej przez Karolinę Pilarczyk.

Na ściance piosenkarka pozowała w bardzo wiosennej kreacji. Miała na sobie kusy biały top, który odsłaniał jej brzuch i szorty z wysokim stanem oraz mokasyny z dużymi klamrami wysadzanymi kamieniami. Swoim strojem Magda podkreśliła nie tylko zgrabne nogi, ale też wyrzeźbiony brzuch.

Celebrytka niedawno przyznała się, że ostatnie miesiące spędziła na pracy nad swoją sylwetką. Nie to jednak przykuło uwagę internautów i stało się powodem do krytyki. Okazuje się, że nie przypadł im do gustu makijaż Magdy.

Wygląda jakby włożyła twarz w miskę mąki;Nie znoszę za jasnych pudrów to zawsze wygląda źle - pisały internautki.

Magda rzeczywiście wybrała na ten wieczór makijaż, w którym dominował jasny puder i rozświetlacz.

A Wy, co sądzicie?