Maciej Musiał to jedna z gwiazd, które zabrały głos po emisji materiały TVN 24 "Franciszkańska 3".

Wynika z niego, że Jan Paweł II miał wiedzieć o nadużyciach seksualnych księży i ukrywać je. Głos w sprawie zabrali już m.in. Robert Biedroń, Natalia Siwiec czy Ida Nowakowska. Teraz swoje stanowisko opublikował w sieci Maciej Musiał.

Na zdjęciu jest człowiek, który pomógł zakończyć Zimną Wojnę. Na całym świecie prowadził antykomunistyczną retorykę. Przyjaciel Ronalda Reagana. Przyjaciel Ryszarda Kuklińskiego, który jemu i CIA przekazał plany uderzeń atomowych Związku Radzieckiego. Potężny dyplomata działający w imieniu Polski i wpływający na światową politykę dla jej dobra i pokoju. Publicznie próbowano go zresztą za to zamordować. Michail Gorbaczow ostatni przywódca związku radzieckiego, który Związek Radziecki rozwiązał mawiał, że to dzięki JP2 zakończenie Zimnej Wojny było możliwe - napisał.

Michail Gorbaczow ostatni przywódca związku radzieckiego, który Związek Radziecki rozwiązał mawiał, że to dzięki JP2 zakończenie Zimnej Wojny było możliwe - czytamy.

Musiał wspomniał też, że "organizował spotkania liderów wszystkich religii".

Na zdjęciu jest człowiek, który miał głębokie poszanowanie dla wszystkich religii, jako pierwszy papież modlił się pod ścianą płaczu czy w meczecie. Organizował spotkania liderów wszystkich religii w Asyżu, w których modlono się o pokój na świecie- przypomniał.

Aktor zamieścił też dwa cytaty z Adama Michnika, z którymi się zgadza.

"Jan Paweł II to jedna z najwybitniejszych postaci życia publicznego w polskiej historii XX w”

"Jedno wiem na sto procent, ja nie wierzę w to, choćbyś ze mnie pasy darła, że papież świadomie krył zbrodniarzy. A on nie żyje i nie może się bronić" - zacytował.