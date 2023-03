… Anna Wendzikowska zamieściła na swoim profilu na Instagramie nagranie, w którym pokazała, jak zmieniła fryzurę. Dziennikarka mocno skróciła włosy, przez co nabrały one objętości, a po profesjonalnym czesaniu są też prawie idealnie proste. Twórcą nowego looku Ani jest znany stylista gwiazd - Bartek Janusz. Dziennikarka oznaczyła go w poście.

Patrząc na nagranie, w którym Ania prezentuje efekty "fryzjerskiego uderzenia", wyraźnie widać, że dziennikarka dobrze czuje się w nowej fryzurze. Jej metamorfoza podoba się także internautom. W komentarzach prawią jej komplementy - zauważają silny efekt odmładzający - i piszą, kogo im teraz przypomina - m.in. siostrę Malwinę Wędzikowską, a także niedawno poślubioną żonę Jakuba Rzeźniczaka.

We wpisach pojawiły się również uwagi co tego, że tego rodzaju fryzura wymaga wiele uwagi, aby dobrze w niej wyglądać, a także sugestie, że Ania powinna spróbować nosić grzywkę.

Sama zainteresowana stwierdziła, że czuje się teraz, jakby miała 24 lata. Też widzicie taki efekt odmładzający u Ani? Przypominamy, że dziennikarka skończy we wrześniu tego roku 42 lata.