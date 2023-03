Kinga Rusin została zaproszona do udziału w kobiecym Szczytu Forbes 30/50 w Abu Dhabi. Inicjatorką tego wydarzenia jest Mika Brzezinski - amerykańska dziennikarka, prowadząca poranny talk show polityczny w telewizji MSNBC, twórczyni ruchu Know Your Value (Poznaj Swoją Wartość) oraz autorka książki pod tym samym tytułem. Jak informuje w poście na Instagramie Kinga Rusin, Mika jest córką słynnego stratega amerykańskich prezydentów, Zbigniewa Brzezińskiego i siostrą ambasadora USA w Polsce.

"Udało się jej wraz z Forbsem zorganizować, już drugi raz, światowe spotkanie dużej grupy spośród najciekawszych, najodważniejszych, najbardziej wpływowych i twórczych kobiet. Hillary Clinton, Ołena Zełenska, Malala Yousefzai (najmłodsza laureatka pokojowego Nobla), Billie Jean King (legenda tenisa walcząca o równouprawnienie kobiet w sporcie), Gloria Steinem (wybitna dziennikarka i działaczka femistyczna), Misty Copeland (najsłynniejsza afroamerykańska primabalerina), to tylko niektóre spośród niesamowitych, silnych i sprawczych kobiet ze świata polityki, biznesu, nauki i kultury, z którymi tu jestem. Być w takim towarzystwie, wymieniać poglądy, szukać inspiracji i zbierać siły do dalszego działania to zaszczyt!" - napisała Kinga.

Zobaczcie pierwsze zdjęcia Kingi z Abu Dhabi.