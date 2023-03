Choć Rihanna i A$AP Rocky zostali rodzicami w maju zeszłego roku, do tej pory nie wiadomo, jak ma na imię synek pary. Chłopiec jest już jednak gwiazdą - nie tylko Internetu. Ma na koncie okładkę "Vogue'a", a także debiutanckie nagranie na TikToku. Jak wiadomo, wkrótce maluch zostanie także starszym bratem. W połowie lutego jego rodzice ogłosili, że spodziewają się kolejnej pociechy.

Na profilu Rihany na Instagramie właśnie pojawił się post, w których chłopiec odgrywa główną rolę. Niestety, nie jest d dorym humorze. NA zdjęciu widać, że płacze, a na kolejnych, że jest wyraźnie niezadowolony. W opisie postu jego sławna mama poinformowała żartobliwie, co jest powodem złego nastroju malca.

"Kiedy dowiedział się, że na Oscary idzie jego rodzeństwo, a nie on” - napisała Rihanna, a blisko 7 milionów fanów polubiło post.

Występ Rihanny będzie jednym z punktów tegorocznej gali wręczenia najważniejszych nagród w branży filmowej, ale to nie jedyny powód, dla którego gwiazda pojawi się na uroczystości. Amerykańska Akademia Filmowa doceniła także utwór „Lift Me Up” z filmu „Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu” - artystka jest nominowana do złotej statuetki za najlepszą piosenkę.