Sławomir Zapała i Magdalena Kajrowicz, znani wszystkim jako duet Sławomir i Kajra, funkcjonują w show biznesie od wielu lat. Rzadko jednak decydują się mówić o swoim życiu prywatnym, a w szczególności o synku Kordianie, którego prywatności bardzo chronią. W podcaście Bądźmy Razem TVP postanowili uchylić rąbka tajemnicy na temat ich latorośli.

Śmieszy go to i bawi, kiedy widzi nas w telewizji. Ma ogromne poczucie humoru, po prostu drze z nas łacha - wyznała Kajra.

Kiedyś mnie rozbawił, jak wyjeżdżaliśmy na koncert. Mówię: - Synciu, tatuś z mamusią jadą do pracy. Kordian na to: - Bijcie mi brawo, cześć tu Sławomir! On odbiera, że nasza praca polega na tym, że wszyscy biją nam brawo i się cieszą - dodał Sławomir.

Prowadzący muzyczny teleturniej telewizyjnej Dwójki „Tak to leciało!” przyznali także, że ich 6-letni syn nie rozumie, dlaczego jego sławni rodzice zabraniają mu, np. pozować z nimi do wspólnych zdjęć z fanami.

Pilnuję, żeby jego wizerunek nie był nigdzie publikowany. On zawsze pyta: - Dlaczego? Staramy się go chronić i mu to tłumaczymy, co jest dla niego dziwne. On nie rozumie dlaczego - zdradziła Kajra prowadzącym podcast Bądźmy Razem TVP.