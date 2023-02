Magdalena Narożna to była wokalistka zespołu Piękni i Młodzi, który założyła wraz ze swoim byłym mężem.

Po tym, jak się rozstali, Narożny zdecydował się na solową karierę i założył własny zespół, który nosi tę samą nazwę. Magda wciąż nagrywa i koncertuje z dotychczasową grupą. Właśnie pochwaliła się zakulisowymi zdjęciami z planu najnowszego teledysku.

To klip do piosenki “Czułe słowa”. Okazuje się, że piosenkarka wystąpiła w nim w bardzo odważnej kreacji, która odsłoniła prawie wszystko.

Magda opublikowała na TikToku nagranie, na którym pojawia się w sukience, z koronkowego, przezroczystego materiału. Pod kreacją miała tylko czarną i także kusą bieliznę. Fani piosenkarki mogli zobaczyć, jak w klipie wyleguje się na hamaku i chodzi po planie.

Fani Narożnej nie szczędzili jej komplementów, choć byli i tacy, którym stylizacja nie przypadła do gustu.

Właśnie dziś rozmawiałam z kumpelkami że kiedyś kobiety myślały w co się ubrać na scenę ,teraz jak się rozebrać . No spoko Magda, rozebrała się skutecznie - napisała jedna z internautek.

Tragedia, juz lepiej byłoby bez tej ala siatki - czytamy.

Opinie na temat piosenki również były nieco podzielone.

Fani kpili głównie z refrenu, w którym znalazły się słowa w języku angielskim ["My, Oh My" - przyp. red.].

Jak ta reklama majonezu, majo-majo; Co to majomaj?; Za pierwszym razem pomyślałam, że ona o Majewskim Danielu śpiewa; Średnia piosenka - pisali użytkownicy TikToka.

O maju maju maj??? Co to znaczy - pisali.