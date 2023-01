Wczoraj późnym popołudniem do Sieci trafiło Instastories Magdaleny Ogórek, na którym widać kadr ze szpitalnego korytarza i rękę z wkłutym wenflonem. Dziennikarka i prezenterka nie poinformowała odbiorców, co dokładnie się stało. Napisała tylko, że wydarzyło się coś, co zmusiło ją do wizyty na SOR-ze. Najwyraźniej sytuacja szybko jednak została opanowana, bo gospodyni i gwiazda programów publicystycznych TVP napisała także, że jest już w domu.

Reklama

Niestety, do końca tygodnia będzie musiała odpocząć, więc “Plan dnia”, który prowadzi, na nadchodzący tydzień został oddany w ręce Ewy Bugały.

Życzymy zdrowia pani Magdalenie!