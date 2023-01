Maryla Rodowicz udzieliła ekskluzywnego wywiadu portalowi plotek.pl. W trwającej prawie pół godziny rozmowie pojawiło się wiele interesujących wątków, ale zdecydowanie najmocniej wybrzmiewa ten dotyczący krytycznych uwag Maryli pod adresem rządu, prezydenta i TVP.

Rozmowa na ten temat zaczęła się od pytań o udział Maryli w show “The Voice Senior” i o to, czy to prawda, że niektórzy artyści mają nieformalny zakaz pojawiania się w określonych telewizjach. Rodowicz zupełnie inaczej widzi tę sytuację. Jej zdaniem to artyści odmawiają uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez stacje, z którymi z różnych powodów nie jest im “po drodze”.

- TVP to jest reżimowa, rządowa telewizja. Artyści bojkotują festiwal w Opolu. Jest mały skład, w kółko te same nazwiska, na sylwestrowym koncercie też. Mi brakuje tej całej nowej generacji, tego młodego rzutu - powiedziała Maryla Rodowicz.

Gwiazda bardzo krytycznie odniosła się także do sposobu, w jaki rządzący oraz media publiczne wyrażają się o społeczności LGBT.

- Najbardziej zabolały mnie słowa prezydenta, który powiedział, że ludzie LGBT to nie są ludzie. Jak można tak upokorzyć drugiego człowieka?! Prezydent, który jest katolikiem, chodzi do kościoła, pochodzi z bardzo katolickiej rodziny krakowskiej, bardzo szanowanej, ojciec profesor... Nie można tak gardzić ludźmi! To jest dla mnie bardzo, bardzo przykre - wyznała Rodowicz.

Na zakończenie tego wątku artystka powiedziała wprost, że chciałaby, aby partia rządząca poniosła klęskę w nadchodzących wyborach, ponieważ wyrządziła wiele złego w kontekście relacji społecznych i wolności jednostek.

- To jest przykra sytuacja, że rządzący doprowadzili do podziałów. Jak można być partią wiodącą i tak dzielić ludzi?! Dlatego bym chciała, żeby przegrali wybory. Żeby ludzie mogli poczuć się ludźmi, żeby mogli mówić to, co chcą, żeby mogli być tacy, jacy chcą, żeby mogli spać z kim chcą, żeby politycy przestali im zaglądać pod kołdrę - podsumowała Maryla Rodowicz.

Myślicie, że po tym wywiadzie Maryla Rodowicz będzie brała udział jeszcze w jakichkolwiek przedsięwzięciach telewizji publicznej…?