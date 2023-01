Marek Kondrat od ponad 10 lat związany jest z młodszą od siebie o 38 lat Antoniną Turnau. Para doczekała się córki Heleny, która ma dziś pięć lat.

Teraz aktor udzielił wywiadu tygodnikowi "Polityka".

Wyznał w nim, że zamieszkał w Hiszpanii z powodu fascynacji krajem. To także powód, dla którego zajął się biznesem i od lat prowadzi własną winiarnię.

Męczy mnie wiek. Już mam mniej motywacji, by podróżować po świecie- dodał.

Mój hiszpański dom miał być na beztroską starość. Pojechałem w to miejsce ze swoim byłym partnerem biznesowym i miałem pragnienie, przeczucie raju, wyobrażając sobie nadchodzący wiek stary, a nie ma lepszego miejsca na ziemi, żeby tam dożyć - powiedział.

Kondrat stwierdził, że zawsze był stary.

Zresztą ja zawsze byłem stary, chyba już jako dziecko, i tym więcej sobie obiecywałem po tym etapie w życiu. Paradoks polega na tym, że projekt domu narysowała moja młoda żona - mówił.

Niespodziewanie dla siebie znów wystawiłem stopę na nieznany ląd. Miejscowy architekt przetworzył rysunki na projekt i tak, po sześciu latach od zakupu ziemi, mogliśmy wstawić meble. Tam urodziła się nasza córka - opowiadał.

Dlaczego Marek Kondrat chce sprzedać dom w Hiszpanii?

Okazuje się, że Kondrat ma w planach sprzedaż domu w Hiszpanii.

Dziecko, które dziś rozdaje karty, trzyma nas w Polsce. Helenka ma swoje zajęcia, które coraz bardziej się rozrastają. Bywamy więc w naszym domu dwa razy w roku, na tyle rzadko, że chyba trzeba będzie go sprzedać. Ale ja do murów się nie przywiązuję. W Hiszpanii mieszkamy w fantastycznym, pięknym miejscu pod górami, ale na kompletnym zad*piu. Żeby Helenę wozić do przedszkola, potrzebowałem godziny w jedną stronę. A nie planowałem spędzić życia w samochodzie. Ale to wszystko nie wiąże się z dalszą przyszłością Helenki. Będziemy tam, gdzie będzie warto mieszkać - wyznał.

Kondrat dodał, że jest zachwycony tym, jak jego żona wychowuje ich córkę.

Obserwując, jak wychowuje Helenkę, zachwycam się: "Jezu, to niesamowite, że ktoś 30-letni ma taką świadomość". Ile cierpliwości, ile tolerancji. Jak ona buduje wolność naszej córki, jak uczy ją być wolnym człowiekiem! W moim pokoleniu, dzieci z "Domów wariatów", to nie byłoby możliwe - powiedział.