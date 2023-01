Agata Rubik jest żoną Piotra Rubika od ponad 13 lat. Para wychowuje dwie córki: 13-letnią Helenę oraz 9-letnią Alicję.

Ostatnio na swoim Instagramie była modelka zorganizowała sesję Q&A.

Jeden z obserwatorów zapytał Agatę o to, co sądzi na temat zazdrości w małżeństwie i wzajemnym sprawdzaniu telefonów. Celebrytka odpowiedziała na nurtujące pytanie i zdradziła, że zdarzało jej się przeglądać prywatne konwersacje Piotra.

Na początku związku z Piotrem znałam jego wszystkie hasła i regularnie czytałam e-maile. Wynikało to raczej z ciekawości, nie z zazdrości. Dostawał dużo zabawnych listów i propozycji. Piotr mi nie daje kompletnie powodów do zazdrości, ja jemu też nie. Ale ręki bym sobie za nikogo uciąć nie dała, bo życie bywa przewrotne, a ja bardzo sobie cenię swoje ręce. Nadal mamy dostęp do swoich telefonów itp., ale nikt nie ma potrzeby, żeby z tego korzystać - oznajmiła influencerka.