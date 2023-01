Tomasz Wolny rzadko dzieli się swoim życiem prywatnym z mediami. O tym, że ma żonę Agatę, która pracuje w konkurencyjnym TVN24 i trójkę dzieci - Zosię, Halszkę i Tymona można dowiedzieć się z jego profilu na Instagramie.

Para jest w związku małżeńskim już od 13 lat. To, że obydwoje pracują w dwóch różnych stacjach nie stanowi dla nich problemu.

Kwestia zdrowego rozsądku – jak się go ma, to można się lubić, szanować, kochać, a z tej miłości mogą być dzieci i to cała trójka, a praca to jest ostatnią rzeczą, o jaką my się w domu kłócimy - stwierdzili w jednym z wywiadów.

Teraz w programie "Pytanie na śniadanie" zdradził kilka szczegółów na temat ich ślubu.

Prowadząca tzw. "Czerwony dywan", czyli nowinki ze świata show-biznesu Anna Lewandowska była ciekawa, co prowadzący myślał, gdy czekał na ukochaną przed ołtarzem.

Że jestem najszczęśliwszym mężczyzną na świecie. Wiem, że to może brzmi jak wytarty slogan, ale absolutnie miałem świadomość, że wygrałem wszystko, a właściwie za chwilę wygram wszystko - powiedział.

Nie ukrywał jednak, że czuł stres.

Miałem stres, czy ona przyjdzie - wyznał.